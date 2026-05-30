Lavori al sottopasso Donat Cattin, al via chiusure per due settimane: possibili disagi al traffico

Cantieri in vista e probabili code in arrivo per gli automobilisti torinesi. A partire dalla prossima settimana, il sottopasso Donat Cattin di corso Mortara sarà interessato da una serie di chiusure parziali e riduzioni di carreggiata, necessarie per consentire importanti interventi di manutenzione straordinaria e l'aggiornamento degli impianti di sicurezza.

I disagi alla circolazione si articoleranno in due fasi distinte per cercare di limitare l'impatto sul traffico. Il primo blocco di interventi riguarderà il fornice sud, in direzione da corso Potenza verso via Orvieto, che rimarrà chiuso nella fascia oraria diurna dalle ore 9.30 alle 16.30 nelle giornate di lunedì 1° giugno e da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno.

La settimana successiva i lavori si sposteranno sul fornice nord, nella direttrice opposta da via Orvieto verso corso Potenza. Qui lo stop totale scatterà in orario notturno, dalle ore 22 alle 6, da lunedì 8 a venerdì 12 giugno. Nello stesso periodo e nella stessa direzione, ma durante il giorno, la carreggiata subirà un restringimento con la riduzione da due a una sola corsia di marcia nei tratti progressivamente interessati dalle manutenzioni.

Le autorità locali invitano gli automobilisti alla massima prudenza, raccomandando di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e di pianificare percorsi alternativi per evitare di rimanere imbottigliati nei momenti di chiusura della struttura.