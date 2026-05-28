Strade chiuse per lavori lungo la provinciale 98 a Sciolze e sulla 146 a Scalenghe

A Sciolze, per consentire la bitumatura del piano stradale, è prevista la chiusura della Provinciale 98 di Marentino dal km 0 al km 0+450 mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dalle 8 alle 19 , con deviazione su percorso alternativo.

A Scalenghe, per consentire l’ampliamento della rete fognaria, con la posa di una condotta interrata che attraverserà la strada, la Provinciale 146 sarà chiusa al traffico al km 10+320 da giovedì 4 a martedì 9 giugno dalle 7 alle 18,30 nei giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori. È prevista la deviazione del traffico locale su strade alternative indicate in loco.