Nasce ‘Acaja Pinerolo Calcio’, una nuova possibilità per il calcio giovanile

Partirà lavorando sul calcio di base e sui giovani nati tra il 2014 e il 2021. ‘Acaja Pinerolo Calcio’ è frutto della passione di tre soci.

All’origine del nuovo club sportivo ci sono Alessandro Tonello, presidente, 39 anni, libero professionista e appassionato di calcio fin da ragazzo; Daniele Galosso, vicepresidente, giornalista professionista con un passato sportivo nelle giovanili calcistiche locali e nell’atletica; e Stefano Ostengo, consigliere, 39 anni, commercialista, anche lui con un trascorso sportivo legato al calcio.

Sono tutti originari di Pinerolo, ma Galosso e Ostengo, ora, vivono rispettivamente a Frossasco e Cantalupa.

“Crediamo che nel Pinerolese ci sia bisogno di offrire più possibilità a chi vuole avvicinarsi a questo sport. Per questo abbiamo voluto creare un’alternativa sul territorio”, spiega il presidente Tonello.

La società sportiva vuole puntare sul settore giovanile, mettendo a disposizione “una struttura organizzata e moderna, istruttori qualificati e attività dedicate alla crescita sportiva e personale dei ragazzi”. Il progetto si rivolge ai giovani di Pinerolo e delle valli circostanti.

L’attività si svolgerà al ‘Centro Sportivo di Porte’, struttura dotata di campo sintetico omologato che permette gli allenamenti anche nella stagione invernale: “Al momento non abbiamo una prima squadra, ma rappresenta uno degli obiettivi per i prossimi tre o quattro anni. L’idea è partire dai gruppi giovanili dal 2014 al 2021 e aggiungere progressivamente nuove squadre ogni stagione, costruendo nel tempo un percorso di crescita che possa portare i ragazzi fino alla prima squadra”, prospetta Tonello.

Le attività sportive inizieranno ad agosto in vista della stagione calcistica 2026/2027, mentre fino a luglio sono previsti open day e iniziative dedicate a famiglie e ai futuri tesserati. Per ulteriori info, clicca qui.