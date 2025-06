La provincia di Torino protagonista al Giro d'Italia con Sestriere e il colle delle Finestre

"Una grande giornata di sport, una grande vetrina per il territorio e la dimostrazione che quando i grandi eventi sono bene preparati e organizzati la risposta del pubblico e la ricaduta in termini di immagine non mancano mai”: con queste parole la Consigliera metropolitana delegata al turismo, allo sviluppo economico e alle attività produttive, Sonia Cambursano, commenta la giornata in cui le montagne delle Valli di Lanzo, della Valle di Susa e della Val Chisone sono state teatro dell’entusiasmante duello finale per la maglia rosa del Giro d’Italia.

La Consigliera Cambursano, che a Sestriere ha avuto l’onore di consegnare la maglia ciclamino al corridore danese Mads Pedersen, tiene a sottolineare che “il successo della tappa Verrès-Sestriere è il risultato dell’impegno corale delle istituzioni, delle comunità locali e dei tanti volontari che si mettono a disposizione nei grandi eventi. Da parte sua, la Città metropolitana ha assolto alla propria funzione istituzionale garantendo la percorribilità in sicurezza delle strade, in un periodo in cui le conseguenze del maltempo si erano fatte sentire, soprattutto lungo la Strada Provinciale 197 del Colle del Lys.

La Provinciale 172 del Colle delle Finestre, il cui tratto sterrato è stato preparato alla perfezione dal personale della nostra Direzione Viabilità 2, è stata ancora una volta il suggestivo scenario dell’attacco decisivo per le classifica finale del Giro, confermandosi come una risorsa fondamentale per la promozione dell’offerta turistica del nostro territorio”.