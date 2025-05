Vecchie poste abbandonate da quasi 20 anni, un bando per la rinascita dei locali [FOTO]

Abbandonate da quasi 20 anni e con un futuro ancora tutto da scrivere. Andranno a bando i locali che un tempo ospitavano le poste di via Guido Reni, all'interno dello storico complesso di Mirafiori nord della cascina Giajone.

La situazione

Le ex poste vantano locali per 177 metri quadri con un canone commerciale di 11.500 euro l’anno. L'idea della Circoscrizione 2, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo, viaggia nella logica dell'avviso di concessione pluriennale senza scopo di lucro. Con una durata della concessione da un minimo di 6 a un massimo di 20 anni (anche a seconda degli investimenti che l’associazione vuole fare) e un abbattimento del canone di locazione da un minimo del 10 a un massimo del 90%, in base alle ricadute sociali del progetto sul territorio e alle attività manutentive che l’associazione si prefigura di fare. Le manutenzione ordinarie e straordinarie, a tal proposito, saranno a carico del concessionario. Proprio gli incentivi (vedi l'abbassamento del canone) potrebbero essere la mossa giusta, questo il parere espresso in sede di commissione dalla consigliera del Pd Stefania Pisano.

Piano di rilancio

Il progetto si lega a una riqualificazione generale della cascina, come ha spiegato il coordinatore al Bilancio della Circoscrizione 2, Federico Raia. “Da quando mi sono insediato - ha spiegato Raia -, abbiamo lavorato a un piano di riqualificazione delle strutture abbandonate con concessioni pluriennali. Per ridare luce a locali oggi in disuso e che hanno bisogno di rinascere, andando in direzione della cultura e degli spazi per i giovani”. La bozza di avviso del bando è quasi pronta, serviranno circa tre settimane per la delibera. E un mese per capire se arriverà qualche offerta.

Dentro la cascina

Al momento nella cascina Giajone si trova l'anagrafe, i locali dell'Agenzia Piemonte Lavoro (da ristrutturare con fondi Pnrr), la biblioteca (anche qui lavori con il Pnrr) e "infine stiamo lavorando a un patto di collaborazione per l'ex salone polivalente" ha concluso Raia. Insomma tutto in divenire.

"Sarebbe bello realizzare, al posto delle Poste, una sala studio. Magari sfruttando il porticato e aspettando la riapertura della biblioteca" così i consiglieri M5s, Juri Bossuto, e Fdi, Vincenzo Macrì. Introdurre una premialità per chi organizza eventi all’esterno (conferenze o altro) è la proposta della consigliera pentastellata, Rita Grimaudo, mentre sul progetto ha dichiarato le sue perplessità il capogruppo di Fi, Davide Balena. I dubbi, infatti, riguardano le condizioni della struttura e i fondi necessari a rimetterla in piedi.