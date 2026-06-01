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Incidente tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole: 4 feriti e momenti di paura
Incidente tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole: 4 feriti e momenti di paura
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Cronaca | 01 giugno 2026, 06:56

Incidente tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole: 4 feriti e momenti di paura

Da venerdì il semaforo funziona solo con il lampeggiante

Incidente tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole: 4 feriti e momenti di paura

Incidente tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole: 4 feriti e momenti di paura

Bruttissimo incidente nelle scorse ore all'incrocio tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole, nelle vicinanze di via Rignon. Una vettura si è addirittura ribaltata, a seguito del forte impatto.

Quattro persone portate via in ambulanza

Quattro persone sono rimaste ferite, portate via in ambulanza dai sanitari del 118 prontamente intervenuti sul posto. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, probabile si sia trattato di una mancata precedenza, di sicuro il fatto che da venerdì il semaforo funzionasse solo con il lampeggiante è stata una concausa di quanto avvenuto. 

Il rifacimento dell'impianto semaforico

Non è la prima volta che in quell'incrocio si verificano problemi o incidenti. Non a caso, sono stati già approvati dalla Città interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento completo dell'impianto semaforico: il prossimo 29 giugno è prevista una commissione congiunta con le Circoscrizioni 2 e 8 per la presentazione del progetto.

redazione

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