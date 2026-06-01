Drammatico incidente nel Canavese: perde la vita un uomo di 86 anni

Ancora sangue sulle strade del Torinese. Nella prima mattina di oggi, lunedì 1° giugno, il conducente di una Suzuki Splash ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada: per l'uomo, un anziano di 86 anni, purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Ferita anche la moglie

Ferita, ma in modo non grave, anche la moglie, poi trasferita all'ospedale di Ivrea in codice verde. Possibile che sia stato un improvviso malore a determinare il tragico sinistro, avvenuto lungo la strada provinciale 51 che collega il comune di Ciconio a San Giorgio Canavese.

Indagano i carabinieri

Sul luogo sono prontamente intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco e i carabinieri, che ora saranno chiamati a fare luce sulla dinamica del drammatico sinistro.