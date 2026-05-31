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Cronaca | 31 maggio 2026, 10:06

Prende fuoco una baracca degli orti a Luserna San Giovanni

Questa mattina una coppia di anziani stava probabilmente bruciando delle sterpaglie quando l'edificio ha preso il fuoco forse a causa di una perdita di gas

Prende fuoco una baracca degli orti a Luserna San Giovanni

Stavano probabilmente bruciando della strepaglia nella zona degli orti lungo la strada dell'ecoisola quando la loro baracca è andata a fuoco. È accaduto a una coppia di anziani questa mattina – domenica 31 maggio – a Luserna San Giovanni.

La strada che collega corso Matteotti alla Sp 161 è disseminata di orti e baracche. I due anziani sembra che fossero intenti a preparare l'area per una grigliata quando hanno perso il controllo del fuoco che è dilagato nell'edificio, probabilmente a causa della perdita di gas di bombole depositate all'interno. In questo momento i Vigli del fuoco stanno domando l'incendio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luserna San Giovanni. I due anziani non risultano feriti.

Elisa Rollino

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