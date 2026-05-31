Tragedia a Ceriale, muore un pensionato di Grugliasco

Un pensionato grugliaschese di 82 anni, Michele Casamassimo, ha perso la vita nella serata di ieri a Ceriale, nota località turistica in provincia di Savona, dove è stato investito da un'automobile mentre attraversava la via Aurelia.

Il tragico impatto si è verificato poco prima delle 19, proprio nei pressi del supermercato Mercatò. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, l'anziano piemontese proveniva da via Saluzzo e stava superando la carreggiata in un punto distante dalle strisce pedonali. In quel momento sulla statale procedeva una vettura diretta verso Albenga. A causare la tragedia potrebbe essere stata la scarsa visibilità dovuta alle auto incolonnate per il traffico intenso: l'ottantaduenne sarebbe spuntato all'improvviso tra due veicoli fermi in coda, rendendo impossibile l'impatto per il conducente del mezzo che sopraggiungeva.

Il violento scontro ha sbalzato l'uomo sull'asfalto, provocandogli un immediato arresto cardiaco. Nonostante il tempestivo arrivo dei volontari della Croce Rossa di Alassio e dell'équipe medica del 118, ogni sforzo è stato inutile. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali e il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

L'incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità, con il blocco temporaneo del tratto dell'Aurelia per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area. Lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni di marcia. Gli accertamenti e i rilievi planimetrici per definire con esattezza le responsabilità del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Savona.