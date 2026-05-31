Tragedia sulla direttissima della Mandria, perde la vita un motociclista carmagnolese

Un drammatico incidente stradale autonomo ha spezzato una vita nella tarda serata di ieri, sabato 30 maggio, lungo le strade del torinese. Il sinistro si è verificato intorno alle 23.40 sulla strada provinciale 1, comunemente nota come la direttissima della Mandria, nel tratto del territorio comunale di Druento.

La vittima è Marco Bottaro, un 52enne residente a Carmagnola. Il centauro stava percorrendo la provinciale in direzione di Torino a bordo della propria motocicletta, una Harley Davidson di sua proprietà, quando, per cause che sono tuttora oggetto di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre si trovava nei pressi della rotonda per cascina Oslera, andando a impattare violentemente.

L'impatto si è purtroppo rivelato fatale. All'arrivo dei soccorritori del 118, l'uomo era già deceduto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate nel trauma. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, incaricati di effettuare i rilievi di rito e a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico evento.