In Piemonte si cambia auto sempre più tardi: come stanno cambiando le scelte delle famiglie tra caro-prezzi e mercato dell’usato

Anche in Piemonte, dove l’auto continua a rappresentare uno strumento essenziale per gli spostamenti quotidiani, sempre più famiglie scelgono di mantenere il proprio veicolo più a lungo rispetto al passato.

Tra l’aumento dei prezzi delle auto nuove, il costo dei finanziamenti e un contesto economico che impone maggiore prudenza, il momento della sostituzione viene spesso rimandato. Una tendenza che sta contribuendo a rafforzare il mercato dell’usato e a modificare le abitudini di acquisto degli automobilisti piemontesi.

Un’auto che dura più a lungo: una scelta sempre più diffusa

Fino a pochi anni fa cambiare vettura dopo cinque o sei anni era una pratica relativamente comune. Oggi, invece, molte famiglie di Torino e della sua cintura preferiscono prolungare la vita del proprio veicolo, soprattutto se ancora affidabile e adatto alle esigenze quotidiane.

Le ragioni sono diverse. Negli ultimi anni il prezzo medio delle automobili nuove è aumentato sensibilmente, complice l’evoluzione tecnologica, l’introduzione di nuovi sistemi di sicurezza e le trasformazioni che stanno interessando il settore della mobilità.

Una famiglia che vive tra Torino e la prima cintura può trovarsi a utilizzare l’auto ogni giorno per raggiungere il luogo di lavoro, accompagnare i figli a scuola o spostarsi verso le aree commerciali dell’hinterland. In questi casi, sostituire un veicolo ancora efficiente non rappresenta sempre una priorità.

Secondo le analisi pubblicate periodicamente da ACI e UNRAE, il parco auto italiano continua a mostrare un’età media elevata. Si tratta di un fenomeno che interessa anche il Piemonte, dove molti automobilisti preferiscono rinviare l’acquisto di una nuova vettura in attesa di maggiore stabilità economica e di un quadro più chiaro sull’evoluzione della mobilità elettrica.

Il mercato dell’usato diventa una scelta razionale

In questo scenario il mercato dell’usato non viene più percepito come una semplice alternativa economica, ma come una soluzione ponderata per chi desidera contenere la spesa senza rinunciare a comfort, sicurezza e versatilità.

Molti automobilisti cercano veicoli in grado di adattarsi sia alla mobilità urbana sia agli spostamenti fuori città. Tra i SUV compatti che continuano a suscitare interesse nel mercato di seconda mano figura anche la Mini Countryman usata, apprezzata da chi cerca un modello adatto tanto ai tragitti quotidiani quanto ai viaggi del fine settimana verso le colline del Monferrato, le Langhe o le località alpine piemontesi.

Per numerose famiglie piemontesi, l’obiettivo non è più possedere l’auto più recente, ma trovare il miglior equilibrio possibile tra costi di acquisto, affidabilità e utilizzo reale.

Le esigenze specifiche di chi vive tra Torino e il resto del Piemonte

Le caratteristiche del territorio influenzano inevitabilmente le scelte degli automobilisti. Chi vive a Torino utilizza spesso l’auto in modo diverso rispetto a chi risiede nelle aree collinari, nelle province o nelle zone vicine all’arco alpino.

Molte famiglie alternano gli spostamenti urbani ai viaggi verso località di montagna come la Val di Susa o le Valli di Lanzo, oltre alle trasferte verso le principali mete turistiche regionali. Per questo motivo i veicoli capaci di offrire spazio, comfort e una buona adattabilità ai diversi contesti continuano a essere particolarmente richiesti.

Una tendenza destinata a proseguire?

È difficile prevedere come evolverà il mercato nei prossimi anni, soprattutto alla luce della transizione energetica e delle nuove tecnologie che stanno trasformando il settore automobilistico.

Tuttavia, diversi indicatori suggeriscono che la maggiore attenzione ai costi e il crescente interesse verso l’usato continueranno a influenzare le decisioni degli automobilisti. Il tema della mobilità resta centrale per il territorio piemontese, come dimostrano anche iniziative recenti dedicate agli spostamenti sostenibili e ai nuovi servizi per cittadini e turisti, approfondite da Torino Oggi in questo articolo sulla mobilità sostenibile a Ivrea.

Secondo l’Annuario Statistico ACI 2025, il parco circolante italiano continua a invecchiare: l’età mediana delle autovetture ha raggiunto i 13 anni e quasi un veicolo su quattro appartiene ancora alle categorie Euro 0-3. Una tendenza che interessa anche il Piemonte e che contribuisce a rafforzare il mercato dell’usato.

In sintesi

In Piemonte le famiglie tendono a mantenere l’auto più a lungo rispetto al passato.

L’aumento dei prezzi delle vetture nuove ha modificato le strategie di acquisto.

Il mercato dell’usato viene sempre più considerato una scelta razionale e non una soluzione di ripiego.

I veicoli versatili continuano a essere particolarmente apprezzati da chi alterna la mobilità urbana agli spostamenti regionali.

Più che una semplice conseguenza dell’aumento dei costi, il cambiamento in atto sembra riflettere una nuova cultura dell’automobile: meno orientata alla sostituzione frequente e più attenta al valore reale del veicolo nel tempo. Una tendenza che interessa da vicino anche gli automobilisti di Torino e del Piemonte, chiamati a conciliare esigenze di mobilità, sostenibilità economica e nuove trasformazioni del settore.

















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