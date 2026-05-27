Ivrea accelera sulla mobilità sostenibile: al via la prima fase del nuovo servizio di bike sharing

La Città di Ivrea, in concomitanza con il festival “La Grande Invasione”, attiva dal prossimo 30 maggio una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione del proprio territorio: prende il via la prima fase del nuovo servizio di bike sharing ed e-bike sharing.

L'iniziativa, che fa parte del progetto “GO-IVREA, dal sito UNESCO a destinazione turistica”, debutta con un primo polo operativo situato in Piazza Ottinetti. Il Comune ha sostenuto questa fase di avvio con un investimento di 8.000 euro, a valere sui fondi del Ministero del Turismo, garantendo la continuità e la qualità dell'esperienza turistica per i prossimi cinque anni.

Il servizio, affidato al Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese sempre per una durata di 5 anni, nasce per offrire a cittadini e visitatori un modo nuovo, ecologico e dinamico per scoprire le architetture e la storia di "Ivrea Città Industriale del XX secolo" e per raccordare il sito Unesco con il centro storico.

L'avvio da piazza Ottinetti mette a disposizione una flotta tecnologica e inclusiva, pronta a soddisfare ogni esigenza di spostamento:

10 biciclette trekking muscolari per una pedalata classica.

2 e-bike a pedalata assistita, ideali per esplorare il territorio senza fatica.

2 biciclette "family" a pedalata assistita, progettate specificamente per il trasporto sicuro di due bambini.

1 cargo bike inclusiva, un mezzo speciale dedicato al trasporto di persone con disabilità, per garantire un turismo davvero accessibile a tutti.

Il servizio è destinato a crescere ed espandersi: il progetto prevede, infatti, un potenziamento della rete di bike sharing in parallelo con l'apertura della nuova sede definitiva del Visitor Centre, attualmente oggetto di importanti lavori di riqualificazione.

L'assessore al Turismo di Ivrea, Massimo Fresc, sottolinea l'importanza dell'attività: "La mobilità sostenibile è fondamentale per favorire lo sviluppo sociale e turistico. Il servizio garantirà un efficace collegamento tra l’asse Unesco di via Jervis e il centro storico. Dopo il successo della navetta gratuita Unesco/parco dei cinque Laghi confermata per il 2026, aggiungiamo questa nuova possibilità per i nostri cittadini e turisti, possibilità che verificati i risultati, pensiamo di ampliare ed estendere nell’Eporediese.”

Afferma Silvio Bertero, Presidente del Consorzio turistico del Canavese: “Il Consorzio Operatori Turistici valli del Canavese ringrazia l’Amministrazione per il contributo finanziario ma, soprattutto, per la visione. La funzione di sviluppo e promozione della fruibilità turistica del nostro territorio passa da scelte forti come questa. Il Consorzio ha investito più di 20.000 € nell’acquisto delle biciclette per attuare il servizio sperimentale, con l’intento di favorire la mobilità sostenibile e accessibile. Questo è solo un primo passo per cercare di contribuire alla riduzione del traffico urbano, al miglioramento della qualità dell’aria e alla promozione di uno stile di vita attivo che aiuti anche la scelta del turista, sempre più portato alle buone pratiche, a venire in Canavese. L’obiettivo è garantire un’opzione pratica e sostenibile per cittadini e turisti, integrandosi con le iniziative locali di valorizzazione. Il servizio è gestito tramite una piattaforma digitale che consente la geo-localizzazione e il tracciamento GPS delle biciclette, la prenotazione, il noleggio, il pagamento del servizio”.



