Festa della Repubblica: tutti i musei, le gallerie e le residenze che restano aperte

Il ponte lungo del 2 giugno è cominciato e Torino apre le sue porte ai turisti, ma anche ai cittadini, che preferiscono una visita ai palazzi storici, gallerie e musei, anziché una gira fuori porta al mare o in montagna.

Ecco allora i luoghi della cultura che resteranno aperti in occasione della Festa della Repubblica e proporranno tariffe ridotte.

Fondazione Torino Musei (Gam, Mao, Palazzo Madama)



Lunedì 1° e martedì 2 giugno GAM, MAO e Palazzo Madama saranno aperti dalle ore 10 alle ore 18 e, nella giornata di martedì 2 giugno, propongono ai visitatori l’ingresso ridotto alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee.

Museo Egizio

L’Egizio comincia sabato 30 e domenica 31 maggio con Be the First e Be the last to leave, rispettivamente ingresso alle 8 con visita esclusiva con colazione e ingresso alle 18 con drink e snack. Lunedì 1° giugno si ripete il Be the First e Be the last to leave con apertura prolungata alle 20. Martedì 2 giugno si rinnova Be the First.

Museo del Cinema

Aperture speciali anche per il Museo del Cinema martedì 2 giugno, apertura dalle 9 alle 19.

Mauto

Lunedì 1° giugno, martedì 2 giugno, il Mauro e il Centro Storico Fiat saranno aperti dalle 10 alle 19.

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Apertura straordinaria del Museo del Risorgimento lunedì 1° giugno e martedì 2 giugno dalle 10 alle 18.

Residenze Sabaude (Palazzo Carignano, Villa della Regina, Castello di Agliè, Castello di Moncalieri)

Nel giorno della Festa della repubblica gli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano aprono gratuitamente al pubblico con un nuovo allestimento che trasforma la visita in un attraversamento immersivo della residenza. Orari di apertura: 10-13 e 14.15-18 (ultimo ingresso ore 17). Apertura gratuita anche per Villa della Regina dalle 9.30 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). Al Castello di Agliè prosegue VITAE – Il sentimento della Natura, la più ampia selezione di lavori mai dedicata all’artista Jessica R. Carroll che sarà visitabile gratuitamente martedì dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Il Castello di Moncalieri sarà aperto a tariffa ordinaria dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17).