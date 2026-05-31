Torino si è connessa con la grande musica: oltre 60 mila presenze totali per la prima tappa di Kiss Kiss Way 2026

Un debutto travolgente che ha trasformato il cuore di Torino nel centro nevralgico della musica italiana. La prima tappa del Kiss Kiss Way 2026, il tour itinerante di Radio Kiss Kiss, ha registrato un successo straordinario nelle giornate del 29 e 30 maggio, portando in piazza Castello oltre 60.000 presenze complessive. L'iniziativa ha dimostrato la grande capacità della città di rispondere con entusiasmo ai grandi appuntamenti live gratuiti, attirando un pubblico eterogeneo composto da giovani, famiglie e visitatori.

Il momento clou dell'evento si è consumato ieri sera, quando il grande spettacolo dal vivo ha fatto registrare il sold out, raggiungendo la capienza massima autorizzata di circa 10.000 persone in contemporanea. Grazie a una naturale rotazione del pubblico nel corso delle ore, il flusso totale di persone che hanno potuto assistere alle esibizioni ha sfiorato le 20.000 presenze, garantendo costantemente il pieno rispetto dei parametri di sicurezza. Piazza Castello si è presentata gremita già molto tempo prima dell'inizio dei live, accogliendo gli artisti con cori, applausi e una suggestiva distesa di telefoni illuminati nei momenti più caldi della serata.

Sul palco si sono avvicendati alcuni dei nomi più importanti e amati del panorama musicale contemporaneo. Ad accendere l'entusiasmo della piazza sono stati, tra gli altri, i protagonisti di un cast che negli ultimi giorni si era ulteriormente impreziosito con gli annunci di Annalisa, Gabry Ponte e Irama. Accanto a loro, la presenza degli storici speaker dell'emittente radiofonica ha scandito una due giorni densa di intrattenimento, attività esperienziali all'interno del Village e contenuti esclusivi pensati per generare una connessione autentica con gli ascoltatori.

"Torino ha risposto con un entusiasmo straordinario, confermando la forza di un progetto che mette al centre la musica, le persone e il territorio", commenta con soddisfazione l'amministratore delegato di CN Media / Radio Kiss Kiss, Fabio Roselli Tubelli, sottolineando come le oltre 60.000 presenze rappresentino un traguardo importante. "Desidero ringraziare il Comune di Torino, tutte le istituzioni coinvolte, le forze dell'ordine, il personale addetto alla sicurezza, i volontari e tutte le professionalità che hanno lavorato con competenza e passione per garantire uno svolgimento sereno e impeccabile dell'evento sotto ogni aspetto. Un ringraziamento speciale va anche al pubblico che ha animato il Village e il concerto con entusiasmo, affetto e simpatia, creando quella connessione autentica che da sempre rappresenta l'anima di Radio Kiss Kiss. È grazie a questa energia condivisa che Kiss Kiss Way continua a crescere e a trasformarsi in una grande festa aperta a tutti".

Per chi non ha potuto vivere l'esperienza dal vivo in piazza Castello, l'evento beneficerà di una massiccia copertura mediatica multipiattaforma. Lo show torinese sarà trasmesso integralmente in differita il 2 giugno alle ore 21 su Radio Kiss Kiss e al canale 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. Successivamente, le immagini della due giorni diventeranno due speciali televisivi da due ore ciascuno, programmati per il 25 luglio e il 1° agosto alle ore 21.30 su TV8, Sky Uno e in streaming sulla piattaforma NOW.