Sarà un 2 giugno con l’ombrello: è allerta gialla su Torino e provincia

La Festa della Repubblica su Torino e provincia sarà con l’ombrello, così come in gran parte del Piemonte centro-settentrionale. A stabilirlo è l’ultimo bollettino diramato dall’Arpa per la giornata di oggi che segna per la giornata di domani, 2 giugno, l’allerta gialla per temporali forti su buona parte del Piemonte a nord del Po. Attesi rovesci intensi, con rischio di allagamenti, grandinate e frane isolate.

La situazione peggiorerà nettamente nelle prossime ore, dopo la giornata calda, ma velata di oggi. Fenomeni più deboli e irregolari invece a sud-ovest.

Le autorità invitano alla prudenza nei territori più esposti.

In giallo pianure torinesi e colline, le valli Orco, Sangone, Lanzo, Susa, Chisone, Pellice e Po. In verde solo l’astigiano, l’alessandrino e gran parte del cuneese (escluse le vallate del Monviso più a nord della Granda).