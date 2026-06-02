Ponte del 2 giugno, ancora numeri record per i luoghi torinesi della cultura

Va in archivio un altro lungo ponte, quello del 2 giugno, che conferma la nuova vocazione turistica di Torino. Migliaia di visitatori e biglietti andati a ruba un pò ovunque, dai Musei Reali all'Egizio, dal Mauto al Museo del Cinema.

Successo di pubblico ai Musei Reali di Torino durante il lungo ponte del 2 giugno. Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026 sono stati emessi 12.294 biglietti che hanno consentito la visita alle collezioni permanenti e alla ricca proposta culturale dei Musei Reali.

Allo Spazio Leonardo, il pubblico ha potuto ammirare un disegno autografo del genio vinciano, Tre vedute di testa virile con barba, esposto fino al 28 giugno 2026 al primo piano della Galleria Sabauda. Molto apprezzati anche i due appuntamenti dedicati alle raccolte e agli spazi abitati da Margherita di Savoia (1851-1926), prima regina d’Italia, a cento anni dalla scomparsa: fino al 6 gennaio 2027 la Biblioteca Reale, che ne custodisce la collezione libraria, ospita la mostra dossier Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Palazzo e Biblioteca Reale mentre, nel Medagliere Reale, Il Volto delle Donne. L’altra faccia della Storia presenta una selezione della straordinaria collezione numismatica dei Musei Reali.

A queste rassegne si è aggiunta dal 30 maggio, nello Spazio Scoperte dei Musei Reali al secondo piano della Galleria Sabauda, la mostra dossier La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo, che propone fino al 15 settembre un approfondito confronto tra due protagonisti del primo Cinquecento veneto e lombardo: Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 – Loreto, 1556/1557), grazie al prestito della Sacra Famiglia con santa Caterina d’Alessandria di Lorenzo Lotto dall’Accademia Carrara di Bergamo, e Giovanni Girolamo Savoldo (Brescia?, 1480/1485 circa – Venezia, post 1548) con due opere della pinacoteca sabauda.

Sold out anche le visite speciali per l’iniziativa I Palazzi delle Istituzioni si aprono alla città, organizzata in occasione di tre ricorrenze dal profondo valore civico (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, giornate in cui l’ingresso è gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali), grazie a una rete di sei istituzioni pubbliche con sede in edifici storici nel cuore della città. L’evento è promosso dalla Città di Torino-Presidenza del Consiglio comunale e dalla Prefettura di Torino in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, Turismo Torino e Provincia e, per il Ministero della Cultura, con i Musei Reali e l’Archivio di Stato di Torino. Ottima è stata anche l’affluenza libera nei Giardini Reali – 6.513 – rilevata grazie a un applicativo digitale.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino si conferma come una delle mete più visitate della nostra regione, con numeri top per questo primo weekend di quasi estate, grazie agli oltre 12.500 ingressi avuti in quattro giorni, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026.

“Il trend positivo è confermato anche dagli ottimi risultati del mese di maggio, in aumento rispetto al 2025 - sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, Presidente e Direttore del Museo del Cinema. Speriamo che questa tendenza continui per tutto il 2026, complice anche l’importante offerta culturale del nostro ente e la grande mostra My Name Is Orson Welles”.

Ottimo risultato per il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile nel ponte del 2 giugno: da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno i visitatori sono stati 5.265. A questo numero si aggiungono i visitatori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 549.

Numeri importanti nei 4 giorni del ponte del 2 giugno alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, al MAO Museo d’Arte Orientale e a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino. GAM: 2029 ingressi; MAO: 3649 ingressi; Palazzo Madama: 3628 ingressi. Il totale dei biglietti staccati è stato quindi di 9306.

Sono stati 5.404 invece i visitatori che hanno scelto la Palazzina di Caccia di Stupinigi durante il lungo ponte che ha accompagnato la Festa della Repubblica, dal 30 maggio al 2 giugno. Nel dettaglio, gli ingressi registrati sono stati 1.150 sabato 30 maggio, 1.569 domenica 31 maggio, 1.276 lunedì 1° giugno e 1.409 martedì 2 giugno, per un totale di 5.404 visitatori nei quattro giorni.

Più di 10mila visitatori hanno scelto le Residenze reali sabaude della Direzione regionale Musei nazionali Piemonte nel lungo ponte della Festa della Repubblica, confermando l'interesse per il patrimonio storico e culturale del territorio. A registrare il dato più alto è stato il Castello di Racconigi, che ha accolto 4.086 visitatori. Seguono il Castello di Agliè con 2.265 ingressi e Villa della Regina con 2.213. Palazzo Carignano ha registrato 944 visitatori, mentre il Castello di Moncalieri ha accolto 500 persone. Nel complesso, i cinque siti hanno totalizzato 10.008 ingressi tra il 30 maggio e il 2 giugno.

Alla Venaria Reale, da sabato 30 maggio ad oggi, sono stati 11.061 i visitatori paganti, con un totale da inizio 2026 pari a 388.000 biglietti venduti. La musica è stata disseminata negli spazi della Venaria: apprezzati anche i Giardini, la mostra "Regine in scena" in corso alle Sale delle Arti e il Castello della Mandria.