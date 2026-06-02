Scrittura, laser e 3D nei laboratori dedicati ai giovani del Pinerolese

Laboratori, attività esperienziali, di sperimentazione e divulgazione nel progetto ‘Lab Giovani nel Pinerolese’, nato per favorire la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni.

Promossa dal Comune di Pinerolo insieme ai Comuni partner del territorio, al Ciss, alle associazioni giovanili e alle realtà del terzo settore, l’iniziativa è realizzata con il finanziamento di Regione Piemonte nell’ambito del bando ‘Piemonte per i Giovani’. Questionari rivolti ai giovani, momenti di confronto e incontri con associazioni giovanili hanno permesso di raccogliere esigenze, interessi e proposte che hanno contribuito alla costruzione delle attività in programma.

Il progetto è già partito lo scorso 15 maggio, all’Auditorium More di corso Piave 5a a Pinerolo con ‘Scrivi il futuro’, organizzato dal negozio ‘Robe da elfi’ e Rbe e a cura di Umberto Pignatelli, narrative designer che ha tenuto un breve seminario dove ha condiviso trucchi, idee, strategie per scrivere racconti di una pagina efficaci, coinvolgenti e memorabili. Si collega al seminario il concorso di scrittura creativa, a cui poter partecipare fino al 10 giugno.

Per giugno è stata organizzata un’iniziativa di due giorni dal titolo FestiLab. Venerdì 19 Adrian Fartade porterà sul palco dell’Auditorium More lo spettacolo ‘Buone notizie dalla fine del mondo’. La giornata di sabato 20 giugno vedrà per tutto il giorno laboratori, area game e altre attività alle Terrazze Acaja, mentre alla sera, nuovamente all’Auditorium More sarà il momento di una jam session musicale e dello spettacolo comico ‘Divulgazione Coatta Ambientale’ dello Stand-up comedian Fill Pill.

Il progetto coinvolge i Comuni di Airasca, Bricherasio, Buriasco, Cavour, Cercenasco, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Osasco, Prarostino, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone e Villafranca Piemonte. Partecipano inoltre: Anci Piemonte, Uncem, Anpci, Ali Piemonte, La Vigoneisa Banda Folkloristica, SvoltaDonna Odv – Centro Antiviolenza, Pensieri in Piazza Associazione Culturale, Arci Valle Susa – Pinerolo, Circolo Legambiente Pinerolo, Associazione Culturale Rumble, Amo Pinerolo Associazione Culturale, IIS Buniva, Liceo Scientifico Maria Curie, IIS Arturo Prever e Istituto Maria Immacolata di Pinerolo.

Maggiori informazioni su tutte le iniziative si possono trovare sulla pagina Instagram ‘labgiovani_pinerolese’