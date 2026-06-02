Efficientamento energetico, Beinasco completa gli interventi alla casa della salute di Borgaretto

In questi giorni, proprio con l'arrivo del caldo, a Beinasco si stanno completando gli interventi di efficientamento energetico in alcuni locali comunali: tra questi, i locali associativi di via Mirafiori, quelli pubblici di piazza Kennedy e la casa della salute di Borgaretto.

La sostituzione degli infissi

Gli interventi prevedono la sostituzione completa degli infissi che permetteranno di risparmiare sul condizionamento in queste settimane di gran caldo e sul riscaldamento quando arriverà l'inverno.

"Non tutti i lavori che facciamo si vedono, ma non per questo sono meno importanti", sottolinea il sindaco Daniel Cannati. "È un investimento che guarda lontano: meno spese per il Comune negli anni a venire, ma anche meno emissioni e aria più pulita sul nostro territorio".