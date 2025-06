Rimossa (poi riammessa) bandiera della Palestina in Piazza Castello alle celebrazioni del 2 giugno [VIDEO]

Il 2 giugno di Torino si apre all’insegna delle contestazioni. Durante la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Castello un gruppo di manifestanti radunati in piazza Palazzo di Città ha espresso il proprio dissenso rispetto alle politiche di riarmo portate avanti in Europa, con riferimento al piano Rearm Eu.

In particolare, in occasione della Festa della Repubblica, l’attacco è rivolto al governo Meloni, ma anche alle istituzioni locali, accusate di portare avanti misure “guerrafondaie” con Torino definita "città della guerra", in riferimento alla Cittadella dell'Aerospazio e il centro D.I.A.N.A. della NATO.

“Non possiamo accettare - si legge in una nota degli organizzatori - di vedere i militari sfilare nelle nostre piazze, facendo sfoggio delle armi, mentre il Governo alimenta la guerra in giro per il mondo e mentre miliardi di euro vengono sottratti a scuola, sanità, ambiente e lavoro per alimentare questa follia bellicista.”

La protesta ha raggiunto con un piccolo gruppo di manifestanti Piazza Castello subito dopo la cerimonia dell’alzabandiera e le consegne delle prime onorificenze di giornata.

Al termine due persone si sono incatenate a un palo vicino alle transenne alzando uno striscione con scritto “No alla Repubblica della Guerra”. Un altro gruppo ha portato una grossa bandiera della Palestina cercando di stenderla sotto le tre bandiere (quella dell’Europa, quella dell’Italia e quella di Torino) alzate poco prima durante la cerimonia.

Un piccolo momento di tensione si è verificato quando la bandiera è stata portata fuori dalla piazza su invito della polizia che poco dopo ha concesso ai manifestanti di riaccedere e stendere la bandiera, il tempo di una foto, tra le polemiche di qualche presente.