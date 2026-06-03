Cabine telefoniche, smantellamento in autunno per Aurora e Vanchiglia

Prosegue il piano di razionalizzazione delle cabine telefoniche in città. In Circoscrizione 7 è previsto un nuovo intervento che porterà alla rimozione di dieci cabine pubbliche, in quello che viene definito il penultimo passaggio del programma avviato da Tim in accordo con le amministrazioni locali.

L’operazione dovrebbe partire entro ottobre 2025 e interesserà in particolare alcune aree strategiche della zona nord-est della città: lungo Dora Napoli, corso XI Febbraio (due strutture trasformate in dormitorio), altre due in corso Giulio Cesare e in lungo Po Antonelli, corso San Maurizio, corso Novara e corso Casale 307.

L’ordine degli interventi

Secondo il cronoprogramma comunicato da Tim, le rimozioni seguiranno un ordine preciso. A essere eliminate per prime saranno le cabine presenti nelle Circoscrizioni 3, 2 e 5. Successivamente toccherà alla 1 e alla 4, quindi si concluderà con le Circoscrizioni 6, 7 e 8.

L’intervento rappresenta uno degli ultimi tasselli di un percorso che negli ultimi anni ha progressivamente ridotto il numero delle tradizionali cabine telefoniche presenti nei quartieri, sempre meno utilizzate dopo la diffusione capillare degli smartphone.

Le cabine che resteranno: arrivano quelle digitali

Non tutte le strutture verranno però eliminate. Alcune cabine resteranno operative sul territorio e saranno convertite nelle nuove cabine telefoniche digitali.

Si tratta di postazioni tecnologiche multifunzione che, oltre a mantenere il servizio di emergenza e comunicazione, potranno offrire connessione Wi-Fi, schermi informativi, servizi digitali per i cittadini, ricariche per dispositivi elettronici e sistemi di videosorveglianza urbana. In diversi Comuni italiani queste nuove installazioni vengono considerate strumenti utili anche per la sicurezza urbana e per i servizi di prossimità.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare le vecchie cabine in piccoli punti digitali diffusi sul territorio, mantenendo una presenza fisica nei quartieri senza rinunciare all’innovazione tecnologica.

Deri e Piras: "Recepito il nostro allarme"

Soddisfatti dell'intervento il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e il coordinatore alla Viabilità, Giuseppe Piras. “Siamo contenti che Tim abbia recepito il grido d’allarme delle città italiane”, dichiarano Deri e Piras. “Inoltre la scelta di mantenere alcune cabine e convertirle in strutture digitali rappresenta un compromesso importante tra modernizzazione e tutela dei servizi di quartiere”.