Dopo il restauro, sul ponte della Gran Madre tornano i lampioni storici

Tornano gli storici lampioni sul ponte che collega piazza Vittorio alla Gran Madre. Dopo 7 mesi di restauro, questa mattina sono ripresi i lavori per rimettere al loro posto le dodici lanterne d'epoca, che tornano così al loro antico splendore. Lo scorso ottobre erano stati temporaneamente sostitute con impianti a led, che ora verranno rimossi.

Gli interventi, degli operai del Comune e di Gtt, per ricollocare gli antichi pali dell'illuminazione sul ponte Vittorio Emanuele I hanno preso il via lo scorso 25 maggio. Si tratta di un lavoro molto delicato e complesso, svolto sotto la supervisione della Soprintendenza, considerando che si tratta anche di uno dei simboli del capoluogo.

Forte usura e corrosione

Innanzitutto sono state eseguite le attività preliminari necessarie alla sostituzione dei pali: controlli strutturali, verifiche sullo stato dei fissaggi e la rimozione dei porta-bandiere. Accertamenti che hanno confermato una forte usura e corrosione, tanto da rendere necessaria la sostituzione di alcune parti metalliche.

Dopo lo stop al cantiere durante il ponte del 2 Giugno - necessario per motivi di sicurezza, anche alla luce dei turisti presenti nel capoluogo durante i giorni festivi e degli eventi programmati - questa notte riprendereanno gli interventi di sostituzione. Si è infatti deciso di chiudere il ponte Vittorio Emanuele I nelle ore serali per limitare il più possibile l’impatto sul traffico cittadino.

Bus deviati

Da questa sera alle 20.45, fino alle 4.45 di venerdì 5 giugno, le linee 13 bus, 53, 56, 61, 70 e Star 2 saranno deviate su percorsi alternativi.