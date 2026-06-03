Un ponte tra Torino e Lourdes, il progetto che dà voce agli ospiti delle Rsa

“Se non puoi andare a Lourdes, Lourdes viene da te”. È questo il messaggio contenuto nel progetto “Viaggio a Lourdes”, promosso dai volontari dell’associazione Sellacometa Aps, al centro di una richiesta di patrocinio presentata alla Circoscrizione 5. Un’iniziativa dal forte valore spirituale e sociale che porta gli ospiti della Rsa Casa Serena di corso Lombardia 115, quartiere Lucento, a intraprendere un percorso di partecipazione attiva che culminerà in un pellegrinaggio simbolico a Lourdes.

Tra spiritualità e partecipazione

L’attività prevede il coinvolgimento diretto degli anziani ospiti della struttura, chiamati a partecipare in modo volontario e rispettoso. Ogni partecipante che esprime interesse avrà la possibilità di scrivere una lettera personale, inserita in busta chiusa. Un gesto intimo che può contenere preghiere, richieste di grazia, pensieri per i propri cari o riflessioni personali.

Le lettere saranno poi raccolte dai volontari dell’associazione organizzatrice e portate a Lourdes, dove verranno oggetto di una celebrazione religiosa con benedizione e messa. L’intera cerimonia sarà inoltre videoripresa. C’è tempo fino al prossimo 4 ottobre per partecipare.

Il ruolo dei volontari

Secondo quanto illustrato nella documentazione presentata alla Circoscrizione 5, l’iniziativa si configura come un percorso di accompagnamento umano e spirituale rivolto a persone fragili, con l’obiettivo di valorizzarne la voce e la dimensione personale. Un gesto simbolico che intende dare spazio alla memoria individuale degli ospiti di Casa Serena, trasformando la scrittura in un momento di relazione e condivisione.