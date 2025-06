Tra i mattoncini in mostra a Pinerolo anche un carro armato per riflettere sulla pace

Ci sarà anche un carro armato in scala 1:1, tutto in cartone, per riflettere sul bisogno di pace, alla nuova edizione di Expo Mattoncino, organizzata da To Make Eventi, in programma domani, sabato 14, e dopodomani, domenica 15 giugno, allo Stadio Olimpico di Pinerolo (Viale Grande Torino 2).

In 1.800 mq, oltre all’esposizione di opere, diorami, e costruzioni in mattoncino, ci sarà anche la riproduzione del carro leggero statunitense usato durante la Seconda Guerra Mondiale. “È stato realizzato in cinque anni e sarà addobbato in modo da rendere chiaro il messaggio di pace” spiegano gli organizzatori.

Sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20, oltre a vedere da vicino le creazioni degli appassionati del mondo dei mattoncini si potrà giocare nell’area ‘monta e smonta’. Ci saranno anche una zona dedicata ai mattoncini giganti, una al gioco con gonfiabili e una per il food.

Ingresso a 5 euro, gratis per i bimbi sotto i due anni.