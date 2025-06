Tragedia sulle strade: una moto esce di strada a Rivoli, muore un centauro trentenne

Tragedia sulle strade torinesi nella tarda serata di ieri: un incidente è infatti costato la vita a un motociclista trentenne che stava viaggiando a bordo del suo mezzo a due ruote a Rivoli. Non era solo: a bordo con lui c'era anche una donna di pochi anni più grande, che è stata subito soccorsa e trasportata in ambulanza al vicino ospedale. Non è in pericolo di vita.



Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la ricostruzione della tragedia avvenuta in corso Kennedy, direzione Bruere. Per la vittima, Alessandro Fabris, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.