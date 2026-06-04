L’Anffas Valli pinerolesi corona il sogno di un nuovo pulmino grazie al sostegno dei Lions

Era un sogno che coltivavano da anni ma che con le singole donazioni raccolte durante le loro attività di sensibilizzazione era difficile da realizzare. L’Anffas Valli pinerolesi è riuscita ad acquistare il nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, grazie al contributo della Lions Club International Foundation che ha coperto metà della spesa necessaria.

Il mezzo è stato inaugurato sabato 30 maggio alla sede dell’associazione, a Pinerolo in viale della Rimembranza 63.

“Ormai i nostri mezzi erano obsoleti e avevamo quindi bisogno di un nuovo pulmino che permettesse di accompagnare i ragazzi alle differenti attività organizzate. Per questo da due anni portavamo avanti una raccolta fondi” spiega la presidente dell’Anffas Patrizia Santavicca.

Ma le singole donazioni non sarebbero bastate, così è intervenuto il Lions Club Luserna San Giovanni-Torre Pellice: “Abbiamo dedicato alcune iniziative alla raccolta fondi per il progetto ma poi abbiamo chiesto l’intervento della nostra fondazione internazionale che ha sede negli Stati Uniti”, spiega la presidente del club della Val Pellice, Simona Badino.

E il sostegno è arrivato nonostante siano numerosi i club che fanno riferimento alla fondazione: “Siamo 63 solo nella nostra area. Abbiamo aspettato che toccasse il nostro turno, presentando quindi il progetto a settembre dello scorso anno. A gennaio la fondazione ha deliberato il contributo e a marzo è arrivato il denaro. Per il nostro club si tratta di un evento molto importante” conferma per i Lions, Roberto Bergeretti.

Il nuovo pulmino è costato 71.500 euro. Ha nove posti e può contenere fino a quattro carrozzine.

“L’abbiamo testato domenica scorsa durante una gita. Al volante si ha una sensazione di sicurezza che prima non c’era più – racconta Santavicca –. Inoltre, finalmente possiamo contare sull’aria condizionata”.

L’Anffas Valli pinerolesi assiste tra le 75 e le 80 famiglie residenti a Pinerolo e nelle Valli Pellice, Chisone, Germanasca e in Val Susa.