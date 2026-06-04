Collegno celebra il 2 Giugno: tutto esaurito per la Festa della Repubblica

Nonostante il maltempo abbia costretto a trasferire la manifestazione dalla Piazza del Municipio al vicino Salone dell’Unitre, la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del voto alle donne si è svolta in un clima di intensa partecipazione e con una presenza di pubblico straordinaria. Il Salone dell’Unitre ha infatti registrato il tutto esaurito, confermando il forte legame della comunità con una delle ricorrenze più significative della storia democratica del Paese.

La serata, svoltasi martedì 2 giugno, si è aperta con l’intervento del Sindaco Matteo Cavallone, seguito dalla consegna delle Cittadinanze Benemerite 2026, compiute insieme al presidente del Consiglio Comunale Enrico Manfredi. In sala erano presenti anche gli assessori Ida Chiauzzi, Giovanna Scarlata, Ignazio Restuccia, Roberto Bacchin, Clara Bertolo e Gianluca Treccarichi, insieme al vicecomandante della Polizia Municipale Mario Cibrario, al luogotenente dei Carabinieri di Collegno Mario Rocchi, a diversi consiglieri comunali e ai rappresentanti delle numerose realtà associative del territorio, dall’Anpi alla Croce Verde di Collegno, fino ai Vigili del Fuoco.

Una presenza ampia e significativa, che ha conferito ulteriore solennità alla cerimonia e ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni e del tessuto associativo alla comunità collegnese in un momento di forte valore civico e identitario.

“Il 2 giugno non è solo una data da ricordare, ma un momento in cui ciascuno di noi è chiamato a riconoscersi nei valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica. Libertà, democrazia, partecipazione: sono parole che abbiamo ereditato, ma che dobbiamo continuare a rendere vive ogni giorno, con le nostre scelte e con il nostro impegno - ha sottolineato dal palco il sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone -. Quest’anno celebriamo anche l’ottantesimo anniversario del voto alle donne, una conquista che ha cambiato il volto del Paese e che ha aperto la strada a una società più giusta e più consapevole. Vedere questa sala così piena, nonostante il maltempo, è un segno forte della nostra comunità. Collegno dimostra ancora una volta di essere una città che partecipa, che riconosce il valore della memoria e che sa celebrare le persone che, con il loro lavoro e la loro dedizione, la fanno crescere. La Repubblica vive attraverso gesti come questi, attraverso comunità come la nostra”.

Particolarmente emozionante il momento dedicato alle Benemerenze Civiche 2026, assegnate a cittadini che si sono distinti per il loro impegno e il loro contributo alla comunità. I riconoscimenti sono stati conferiti a Maria Grazia De Nicola, Fedora Feltrin Bondesan, Maria Luisa Mattiuzzo, Angela Porfido, Franco Rosso, Giovanni Saggioro, Salvatore Tribastone e Damiano Tripi.

“Le persone premiate questa sera rappresentano esempi concreti di dedizione e senso civico - ha spiegato Manfredi -. La loro individuazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, un segno di condivisione piena e convinta del valore che ciascuno di loro porta alla nostra città”.

La grande partecipazione registrata, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ha confermato il valore che la cittadinanza attribuisce alla memoria storica, ai principi democratici della Repubblica e al riconoscimento dell’impegno civico di coloro che, con il loro operato, contribuiscono ogni giorno alla crescita della comunità.