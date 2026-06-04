Chiusa l'edicola di Porta Nuova: stazione senza giornali da oltre 6 mesi

Da più di sei mesi Porta Nuova, la più grande stazione di Torino è di nuovo orfana dell'edicola. A fine 2025 sulla serranda della rivendita di quotidiani, settimanali e mensili collocata davanti ai binari 3 e 4 è apparso infatti il cartello "Chiuso per cessazione attività".

Serrande chiuse

Una frase chiara, ma soprattutto che sancisce nuovamente un disservizio per le migliaia di passeggeri che si trovano a transitare per lo scalo ferroviario. L'edicola, che era gestita da un privato, ha abbassato nuovamente le serrande alla fine dell'anno scorso dopo appena tre mesi dalla riapertura estiva avvenuta ad agosto 2025.

In passato l'attività era già stata aperta e poi chiusa per diversi mesi, nonostante l'impegno di Grandi Stazioni Retail a fornire uno spazio più grande. Sarebbe toccato al titolare rinnovare internamente i locali: un intervento che però non sarebbe mai stato completato.

Locali vuoti

L'ex edicola si trova in mezzo ad altri due locali commerciali, al momento vuoti, nel grande atrio di accesso ai binari di Porta Nuova dal lato di via Nizza. L'accesso dalla parte di San Salvario è momentaneamente chiuso per lavori.



