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Cronaca | 22 luglio 2026, 20:40

Piazza Bengasi: maxi operazione della Polizia contro lo spaccio

Ricca (Lega): "Finalmente un intervento massiccio"

Maxi intervento antidroga della Polizia di Stato in corso in piazza Bengasi. 

A segnalarla è il consigliere regionale, Fabrizio Ricca (Lega) tramite un post su facebook. Nelle foto pubblicate da Ricca si vede un importante dispiegamento di agenti mentre procedono ai controlli. Per dare maggiore supporto da Italia '61 si sono alzati anche in volo gli elicotteri della Polizia. 

"Finalmente un intervento massiccio della nostra Polizia di Stato contro lo spaccio - è il commento del consigliere -. Avanti tutta!"


 

redazione

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