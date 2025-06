Anima Femminile: Anna Maria Poggi è la prima donna alla guida di Fondazione CRT. Presidente? "Preferisco Professoressa" [VIDEO]

ANIMA FEMMINILE Serie a puntate, il cui format prevede l’incontro con donne che ricoprono ruoli apicali (titolari di aziende, manager, dirigenti). Ogni puntata ha come protagonista una donna che si racconta, rivelando la propria “anima femminile” e come questa caratterizza il suo lavoro e la sua vita. L'obiettivo è di giungere ad una serie di storie che, nel loro insieme e con tutte le specificità che emergono, contribuiscano a rendere la fotografia di una società, la nostra, in cui l'anima femminile sa caratterizzarsi e farsi riconoscere.

Ospite di "Anima Femminile", Poggi ha parlato di ambizione, di sacrificio, di perfezionismo ma anche di famiglia e vita personale, analizzando le differenze dello sguardo di una donna in una posizione di vertice rispetto a un uomo. "Penso sia diverso ma non è un problema di bravura - ha detto -, però una donna al vertice di una struttura con un gran numero di persone dà uno sguardo diverso sugli ambienti, sugli orari di lavoro: sono sempre molto attenta che chi lavora con me non debba fare troppo tardi. Andare a prendere il proprio bambino, avere del tempo per sé: cose che non sembrano rilevanti ma che creano armonia".

Questa visione è arrivata anche dai suoi trascorsi, quando il tempo per sé non era visto come qualcosa di cui tenere conto: "I colleghi all'Università non hanno mai avuto problemi a collocare le riunioni dopo le 8 di sera o il sabato mattina. Ho sofferto tantissimo per non essere potuta andare a una recita di mia figlia, non è un problema di cattiveria ma di percezione che la dimensione familiare e personale sia rilevante per le persone".

Dal racconto della scuola, quando Anna Maria Poggi era "una secchiona", al rapporto con la politica e il cattolicesimo, fino alla famiglia che non ha mai messo al secondo posto rispetto a nulla. "Tre mattine a settimane non ci sono per nessuno - ha raccontato -, ho un nipotino di nome Giulio che ha nove mesi. Non ho mai fatto una scelta che abbia compromesso la mia famiglia, non ho mai messo la mia vita personale al secondo posto. Se non ci fosse stata mia mamma non avrei fatto un decimo delle cose, e ora un marito che è contento dei miei successi ed è partecipe: queste sono fortune".