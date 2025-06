A Torino parchi più sicuri: installati dodici defibrillatori

Al parco del Meisino saranno installati due nuovi defibrillatori, a cui se ne aggiungeranno altri dieci in altrettante aree verdi di Torino. A chiarirlo l'assessore al Verde Francesco Tresso, su sollecitazione del capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha sottolineato: "dotare i parchi della città di questi dispositivi salvavita è una priorità".

La mappa

Nell'ambito dei lavori previsti dal Pnrr, nel parco del Meisino verranno posizioni due DAE acquistati dalla Protezione Civile. A questi si aggiungeranno altri dieci defibrillatori nei seguenti spazi cittadini: Madre Teresa di Calcutta (Circ. 7 Corso Vercelli 12); Giardino San Paolo (Circ. 3 Via Osasco/Via Braccini); Giardino Nuova Delhi (Circ. 2 Corso Correnti/Via Monfalcone); Giardino Peppino Impastato (Circ. 6 Largo Sempione/Via Monterosa/Via Mercadante); Pellerina (Circ. 4 Corso Appio Claudio 110); Giardino Don Gnocchi (Circ. 5 Via Casteldelfino/Via Campiglia/Via Sospello); Parco Di Vittorio (Circ.8 Via Pio VII/Via Passo Buole/Viale Augusto Monti); Parco del Valentino; Murazzi del Po (tratto “Gipo Farassino); Giardini Cavour.

Il taglio del nastro

L'installazione degli apparecchi è in corso: il prossimo 18 giugno è previsto l'inaugurazione del DAE del Parco Carrara. E' dimostrato che in caso di un arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso tempestivo contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite.

"Sono felice di sapere oggi che sono stati individuati i luoghi per le installazioni e che al Meisino ci saranno due Dae. Monitoreremo con attenzione affinché tutto ciò si realizzi in tempi brevi" conclude Fissolo.