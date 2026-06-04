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Aurora / Vanchiglia | 04 giugno 2026, 11:41

Prosegue lo sfalcio dell’erba in Circoscrizione 7: interventi su piazze, parchi e lungo Dora

Operazioni di manutenzione del verde pubblico in diverse aree del territorio

Taglio dell'erba in corso alla 7

Taglio dell'erba in corso alla 7

Proseguono gli interventi di sfalcio dell’erba nelle aree verdi della Circoscrizione 7. Le operazioni di manutenzione rientrano nel piano di cura del verde pubblico e interessano diverse zone del territorio, con l’obiettivo di mantenere spazi urbani puliti, ordinati e pienamente fruibili da parte della cittadinanza.

Gli interventi si concentrano su piazze, aree giochi e tratti di verde lungo le principali direttrici urbane, in una fase stagionale in cui la crescita della vegetazione richiede una gestione più frequente.

Le aree interessate dagli interventi

Lo sfalcio dell’erba riguarda in particolare: piazza Toti, via Brighenti, piazza Giovanni dalle Bande Nere, parco Colletta e Lungo Dora Agrigento

Si tratta di zone molto frequentate da residenti, famiglie e cittadini, che rappresentano punti centrali della rete di spazi pubblici della Circoscrizione 7.

Taglio dell'erba in corso alla 7

Taglio dell'erba in corso alla 7

Redazione

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