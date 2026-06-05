Ambiente ed economia circolare, a Collegno inaugurato ufficialmente Barricalla 2

"Senza una gestione industriale, trasparente e certificata dei rifiuti speciali, l'economia circolare rimarrebbe un concetto teorico e la transizione ecologica del Paese si fermerebbe per mancanza di sbocchi sicuri. Garantire la continuità produttiva delle imprese e la fattibilità delle bonifiche tutelando al millimetro l'ambiente è la mission di Greenthesis. Questo impianto, che rappresenta una vera e propria eccellenza tecnologica per il territorio, è stato realizzato grazie ad un modello virtuoso come quello di Barricalla, una società a partecipazione mista pubblico-privata che ha saputo costruire nel tempo un rapporto di fiducia con il territorio e con le istituzioni". Lo ha dichiarato Simona Grossi, Amministratore Delegato di Greenthesis nel corso dell'inaugurazione del nuovo impianto Barricalla 2 in località Ciabot Gay a Collegno, alle porte di Torino.

"Quando si parla di ambiente e transizione ecologica, l'attenzione pubblica si concentra esclusivamente sul riciclo o sulle energie rinnovabili. C’è però una parte invisibile, ma assolutamente vitale, che permette al tessuto industriale e alle città di avanzare in sicurezza: la gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che non possono più essere recuperati. Parliamo, ad esempio, dei materiali derivanti dalle grandi bonifiche ambientali, indispensabili per restituire valore e salute ai nostri territori".

Il primo impianto madre ha esaurito le sue volumetrie dopo anni di eccellente servizio. Oggi, prosegue Simona Grossi, "con l'avvio di Barricalla 2 mettiamo a disposizione del sistema una capacità complessiva di circa 1,22 milioni di metri cubi. Un lavoro imponente, iniziato nell'agosto del 2024 e che oggi, a giugno 2026, vede i primi settori pronti e collaudati. Come ha giustamente ricordato il Presidente di Barricalla S.p.A. Mauro Anetrini, questo è un traguardo ma soprattutto un nuovo inizio".

Barricalla 2 è stata realizzata seguendo i più rigidi standard ingegneristici: un sistema di impermeabilizzazione di elevatissima sicurezza, con materiali naturali e artificiali selezionati per garantire una stabilità totale nel tempo. "Questo impianto dimostra che l'eccellenza industriale può e deve coesistere con il territorio e che la gestione dei rifiuti speciali può essere sinonimo di avanguardia, sicurezza e massima tutela ambientale", ha concluso l'AD di Greenthesis.