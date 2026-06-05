Piazza Stampalia, completato il rifacimento del tetto del centro d'incontro

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del tetto del centro d'incontro di piazza Stampalia, struttura di riferimento per le attività sociali e aggregative della Circoscrizione 5. Un intervento atteso da tempo dai frequentatori del centro e dagli amministratori del territorio, che negli ultimi mesi avevano più volte segnalato le criticità dell'edificio. Vittima di raid vandalici e furti.

Una situazione aggravata da vandalismi e intrusioni

Le condizioni della copertura devastano, da tempo, grande preoccupazione. Oltre alle problematiche già evidenziate dal centro civico attraverso numerosi solleciti agli uffici competenti, la situazione si era ulteriormente aggravata a causa di alcune intrusioni che avevano provocato il danneggiamento e l'asportazione di parte del tetto.

Una circostanza che aveva reso necessario un intervento rapido per garantire la sicurezza della struttura e consentire la prosecuzione delle attività ospitate all'interno del centro. Anche per evitare problemi ancor più gravi: in passato, infatti, alcuni pensionati erano saliti sul tetto per delle pericolose riparazioni fai-da-te.

Conclusi i lavori di messa in sicurezza

A dare notizia del completamento dell'opera sono stati il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, e il coordinatore ai Centri d'Incontro, Antonio Cuzzilla, che hanno espresso soddisfazione per la conclusione dell'intervento. "Grazie ai lavori effettuati - raccontano -, l'edificio è stato messo in sicurezza e potrà continuare a svolgere il proprio ruolo di luogo di incontro e socializzazione per i cittadini del quartiere, con particolare attenzione alle attività rivolte alla popolazione anziana".

"Desidero esprimere, a nome della Circoscrizione 5 e in qualità di coordinatore ai Centri d'Incontro, un sincero ringraziamento al Comune di Torino e ai tecnici intervenuti per la professionalità e l'attenzione dimostrate", ha dichiarato Cuzzilla insieme al commissario di piazza Stampalia Savino Sellitri. "Si tratta di una risposta concreta alle richieste provenienti dal territorio e di un segnale importante verso i luoghi di comunità che rappresentano un patrimonio prezioso per la vita dei quartieri".

Infine lo scorso febbraio in via Stradella, presso l'aula consiliare, si era anche discusso del futuro dei centri: con uno scontro totale sula gestione degli stessi.