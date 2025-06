Ha il divieto di stare a Torino, ma svaligia un negozio del centro: arrestato

Ha svaligiato un negozio del centro di Torino, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia. A finire in manette un 33enne italiano, per tentato furto in un negozio di via Garibaldi.

Gli agenti della Polizia, nell'ambito dei servizi contro le spaccate, hanno individuato un uomo sospetto che camminava di notte nella strada. Il malvivente, dopo essersi fermato all'improvviso, ha preso da terra un tombino in metallo per poi colpire con diversi colpi la vetrina dall'attività commerciale, procurandosi un varco sufficiente per entrare all’interno.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il 33enne che, nel frattempo, stava tentando di allontanarsi con la cassa del negozio.

Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato inottemperante ad un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, dal comune di Torino, nonché alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Torino.