Granda in Piazza: Torino capitale della birra artigianale per tre giorni

Dal 6 all’8 giugno 2025, Torino si trasforma nella capitale europea della birra artigianale grazie alla seconda edizione di Granda in Piazza, evento che porterà in città 108 birre prodotte da 12 birrifici internazionali.

L’appuntamento è ospitato da Piazza dei Mestieri (Via Jacopo Duranti 13 - Torino), spazio culturale torinese che da vent’anni promuove formazione, artigianato e impresa giovanile in un contesto urbano vivace e aperto alla sperimentazione. La manifestazione è organizzata dal birrificio Granda, realtà cuneese che con sede a Lagnasco si è imposta nel panorama italiano per lo stile visionario e le collaborazioni d’alto livello. La selezione delle birre sarà accompagnata dallo street food di Maurizio Camilli, chef del Birrificio La Piazza, e ogni sera saranno proposte degustazioni guidate con 36 birre sempre diverse, tre per ciascun birrificio presente.

Da Tallinn a Dublino: una rete di birrai che unisce l’Europa

Granda in Piazza non è solo un evento da bere, ma una celebrazione delle relazioni internazionali costruite nel tempo da Ivano Astesana, fondatore del Birrificio Granda. Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Estonia, Svezia e Danimarca: questi alcuni dei Paesi da cui arrivano i 10 birrifici ospiti che, insieme a Granda e La Piazza, compongono il palinsesto internazionale dell’edizione 2025. Le collaborazioni con realtà come WhiteFrontier Brewery (Svizzera), Beerbliotek (Svezia) o Amundsen Bryggeri (Norvegia) — già partner creativi di Granda in passate produzioni — raccontano la vocazione europea del birrificio piemontese. Le ricette che nascono da questi scambi diventano birre in edizione limitata, testimonianza concreta di come la tradizione italiana possa fondersi con innovazione, sperimentazione e ingredienti provenienti da tutto il continente.

Degustazioni, incontri e panel: come vivere Granda in Piazza

Partecipare a Granda in Piazza è semplice: l’evento è a ingresso gratuito, mentre le degustazioni si pagano con gettoni acquistabili sul posto. Ogni sera dalle ore 18.00 alle 24.00 si potranno degustare 36 birre differenti, raccontate direttamente dai mastri birrai internazionali presenti a Torino.

A rendere ancora più ricco il programma, ogni giorno alle ore 18.30 si terranno panel tematici con professionisti del settore, moderati da esperti come Lorenzo Dabove (Kuaska), Alessandra Agrestini (Fermento Birra) e altri nomi di riferimento del panorama brassicolo. I temi affrontati spazieranno dalle fermentazioni non convenzionali alla sostenibilità ambientale, passando per le nuove tendenze del mercato europeo delle birre artigianali. Un’esperienza pensata sia per gli appassionati di birra più esperti sia per chi vuole scoprire questo mondo per la prima volta.

Gli organizzatori: tra radici piemontesi e visione internazionale

A ideare Granda in Piazza sono state due realtà profondamente legate al territorio sabaudo, ma con lo sguardo rivolto all’Europa: il Birrificio Granda, nato nel 2011 per volontà di Ivano Astesana, e la Fondazione Piazza dei Mestieri, punto di riferimento per la formazione professionale giovanile e l’innovazione sociale a Torino.

“Il festival — ha dichiarato Astesana – è nato per rinsaldare i legami con i birrifici europei con cui collaboriamo da anni e per spalancare a Torino una finestra sulla scena birraria internazionale. Chi varcherà la soglia di Granda in Piazza si troverà immerso in un’atmosfera autentica, dove il gusto della birra incontra la cultura e le storie dei suoi protagonisti”. Una tre giorni che va oltre la semplice degustazione e si propone come laboratorio europeo di idee, relazioni e passione per la birra.