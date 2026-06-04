Via Lodi, relitto d’auto dopo un incendio: “Serve una rimozione"

Un’auto completamente bruciata e abbandonata in via Lodi nel mirino dei residenti del quartiere Aurora, che chiedono da giorni la rimozione del mezzo e un intervento urgente da parte delle forze dell'ordine. La presenza del veicolo, ridotto a un relitto dopo un incendio, è percepita come un ulteriore segnale di degrado in una zona già segnata dalle criticità.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, il mezzo si troverebbe ancora in strada senza che siano stati attivati interventi risolutivi per la sua rimozione.