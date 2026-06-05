Open House Torino, Gtt apre le porte della metro di Collegno

Dopo il grande successo dello scorso anno, Gtt rinnova la sua partecipazione a Open House Torino, il prestigioso format internazionale dedicato all’architettura urbana, giunto alla sua nona edizione.

Sabato 6 giugno 2026, dalle 10 alle 19 (con una pausa dalle 13 alle 14), l’iniziativa speciale GTT Guest - Open House edition offrirà al pubblico un’esclusiva esperienza dietro le quinte alla scoperta del Comprensorio della Metropolitana Automatica a Collegno (via Tampellini angolo corso Pastrengo). L'ingresso è completamente gratuito e senza prenotazione (fino a esaurimento posti, in ordine di arrivo).

Questo straordinario "porte aperte" si inserisce nel ricco palinsesto del weekend di Open House, che permetterà di esplorare oltre 150 luoghi eccezionali del territorio, invitando la cittadinanza a scoprire il patrimonio industriale, architettonico e sociale locale.

I segreti della Metropolitana: visite guidate e la partecipazione di Atts

I visitatori saranno accompagnati in tour guidati gratuiti a cura del personale Gtt, supportato dai volontari di Open House Torino. Sarà un’occasione inedita per svelare i meccanismi e la tecnologia di un impianto operativo strategico, mostrando i luoghi in cui si lavora quotidianamente per garantire il viaggio di migliaia di passeggeri.

Ad arricchire l'esperienza ci sarà la partecipazione speciale dell’Atts (Associazione Torinese Tram Storici), che per l’occasione porterà sul posto il celebre autobus a due piani, unendo idealmente la memoria storica del trasporto pubblico con la modernità della rete metropolitana automatica.

L'Architettura: una "Nave Mercantile" alle porte della città

Oltre all'alto valore tecnologico, il Comprensorio rappresenta un'eccellenza architettonica. Progettata nel 2000 dagli architetti Giovanni Brino (Torino) e Thomas Muirhead (Londra), la struttura si estende su circa 20.000 metri quadri ed è celebre per la sua caratteristica forma a nave mercantile.

Durante la visita si potranno ammirare gli interni, caratterizzati da ampie vetrate, pannelli prefabbricati e oblò, fino a percorrere il lungo corridoio di 70 metri che conduce alla suggestiva vetrata circolare della Pcc (Postazione di Comando e Controllo), la vera e propria "cabina di regia" da cui viene gestito il movimento dei treni della Linea 1. Dagli esterni, inoltre, l’edificio offre un perfetto allineamento visivo con i simboli storici del territorio, come il Campanile e l’ex manicomio di Collegno, il campo volo e la Basilica di Superga.

GTT Guest - Open House Edition - Visita al Comprensorio della Metropolitana Automatica