Mostra di bambole in abiti tradizionali alpini al Museo Etnografico Ezio Giaj

Il Centro di Interpretazione del Territorio Pinerolese ospiterà nella sua sede di viale Giolitti 1 a Pinerolo la mostra ‘I costumi tradizionali delle Genti Alpine’ attraverso l’esposizione della collezione di bambole del Museo Civico Etnografico ‘Ezio Giaj’.

L’iniziativa, realizzata con il Consorzio Vittone di Pinerolo, è stata voluta dal Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese, idea progettuale di Ezio Giaj, promotore culturale locale scomparso improvvisamente tre anni fa. L’allestimento della mostra, con la collaborazione e disponibilità del Museo del Costume e del Comune di Pragelato, presenta bambole vestite negli abiti tradizionali femminili con cuffie, scialli, nastri colorati usati per confezionarli e abbellirli e piccoli accessori propri delle valli che rappresentano. Si tratta di territori dell’arco alpino, dal sud della Francia al Piemonte, passando per la Valle di Viù e la Val Chisone con Pragelato, dalla Valle d’Aosta alle terre alte delle montagne svizzere, a quelle austriache con Salisburgo e tedesche, con la bambola nel costume di Traunstein gemellata dal 1986 con la Città di Pinerolo, per arrivare infine ad altre valli italiane come la Val Gardena. Si potranno ammirare anche le riproduzioni di alcuni disegni dei costumi realizzati da Ezio Giaj.

La mostra verrà inaugurata oggi, venerdì 5 giugno, alle 17,30. A seguire sarà aperta a ingresso libero sabato 6 giugno per la Notte delle Muse a Pinerolo e domenica 7 giugno, sabato e domenica successivi fino al 21 dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.