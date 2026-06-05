Tentazioni Festival 2026: torna l’estate musicale di Chivasso

Torna anche quest’anno Tentazioni, la rassegna musicale estiva che dal 2024 anima le serate di Chivasso e che quest’anno giunge alla sua terza edizione. Il progetto, promosso dal Collettivo Musicale Sintesi APS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Chivasso, propone quattro concerti gratuiti, tutti in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con inizio alle ore 21, dal 13 giugno al 14 agosto.

L’edizione 2026 conferma la vocazione del festival a offrire una proposta musicale varia, accessibile e di qualità, attraversando generi diversi: dal pop al blues, dalla musica celtica al rock. Un cartellone pensato per coinvolgere pubblici differenti e per valorizzare la piazza come luogo di incontro, cultura e socialità.

Il programma si apre sabato 13 giugno con i Re-Beat, band torinese che riporta sul palco l’energia del twist e del rock’n’roll degli anni ’50 e ’60, tra omaggi a Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones e ai grandi classici italiani. L’11 luglio sarà la volta dei Boira Fusca, formazione dell’Alto Canavese che propone un folk rock di matrice celtica, con brani tradizionali scozzesi e irlandesi reinterpretati in chiave moderna. Il 18 luglio saliranno sul palco i Blou Daville, con il loro blues cinematografico che mescola jazz, soul e atmosfere noir, frutto di dieci anni di ricerca musicale. Gran finale venerdì 14 agosto con The Cookies, trio pop rock che proporrà un concerto di Ferragosto dedicato “a chi resta in città”, tra medley e grandi successi italiani e internazionali.

«Tentazioni è diventato un appuntamento fisso dell’estate chivassese – ha commentato il sindaco Claudio Castello – e rappresenta un modo per vivere la città attraverso la musica, la cultura e la socialità. È una rassegna che valorizza Piazza Dalla Chiesa e che offre a tutti, gratuitamente, serate di qualità e di intrattenimento. Siamo felici di sostenere un progetto che unisce professionalità, creatività e partecipazione».

«Tentazioni – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale - è una rassegna che parla a pubblici diversi e che porta in città artisti capaci di creare atmosfera, emozione e condivisione. È un festival che cresce ogni anno e che rispecchia la nostra idea di cultura: aperta, inclusiva, accessibile. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme queste serate estive».