La professoressa Giovanna Olocco va in pensione: la sorpresa affettuosa dei suoi studenti

Sorpresa per la professoressa Giovanna Olocco da parte dei suoi studenti al Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris”. L’insegnate di inglese, 67 anni, ne ha trascorsi 42 al servizio della scuola e 27 al Galfer, dal prossimo anno andrà in pensione.



“Sempre disponibile al dialogo sia con i ragazzi che con i colleghi, è molto amata dai suoi studenti, i ragazzi le vogliono bene - spiega il collega Gavino Olmeo -. Insieme le sue classi le hanno organizzato un momento per farle gli auguri. Lavoro da 35 anni al Galfer e penso fosse la prima volta che avveniva un momento così”.

Così durante l’intervallo, i ragazzi hanno aspettato in colonna la professoressa da cui è passata prendendosi l’applauso e gli auguri dei suoi studenti.

Il video pubblicato sui social ha già raggiunto le 70 mila visualizzazioni su Tik Tok con 300 commenti: “Per lei è stata una sorpresa, era contentissima”.