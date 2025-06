Circoscrizione 3: sì unanime alla promozione della donazione degli organi

La Circoscrizione 3 si mobilita per promuovere la cultura della donazione di organi e tessuti. È stato infatti approvato all’unanimità, durante l’ultimo Consiglio del 4 giugno, l’Ordine del Giorno presentato dalla consigliera del Partito Democratico, Sara Garetto, che chiede azioni concrete per sensibilizzare i cittadini su un tema tanto delicato quanto vitale.

Il problema: consenso in calo, informazione carente

Negli ultimi anni si è registrato un preoccupante calo delle dichiarazioni di consenso alla donazione di organi, soprattutto in fase di rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (Cie). Un trend negativo che, secondo la consigliera Garetto, potrebbe essere invertito grazie a una corretta informazione, in grado di sciogliere dubbi e paure ancora troppo diffusi.

"Donare è un gesto di grande solidarietà, ma molti cittadini non conoscono abbastanza l’argomento o hanno timori che potrebbero essere superati con un po’ di chiarezza", ha commentato la consigliera.

Le azioni proposte

L’Ordine del Giorno approvato impegna la presidente e la Giunta della Circoscrizione a mettere in campo una serie di iniziative, anche in collaborazione con associazioni e realtà sanitarie del territorio, tra cui: eventi pubblici e incontri informativi sul tema della donazione, distribuzione di materiale esplicativo negli spazi della Circoscrizione e nei luoghi più frequentati (biblioteche, centri civici, sportelli), campagne sui canali social e istituzionali della Circoscrizione e promozione di attività mirate in occasione dell’11 aprile, Giornata Internazionale della Donazione di Organi.

Una cultura del dono consapevole

L’obiettivo è costruire una cultura del dono più consapevole e partecipata, dove la scelta di donare non sia frutto del caso o dell’ignoranza, ma una decisione informata e condivisa. La Circoscrizione 3 vuole fare la sua parte, partendo dal territorio e dalla prossimità con le persone. "La donazione degli organi è un tema importante e delicato che tocca la vita di molte persone - conclude Garetto -. È giusto affrontarlo con rispetto per tutte le opinioni e sensibilità, perché parliamo di scelte molto personali, legate anche a convinzioni etiche, culturali o religiose. Detto questo, non possiamo ignorare un dato preoccupante: negli ultimi anni si è registrato un calo significativo dei consensi alla donazione. Un fenomeno che potrebbe derivare, almeno in parte, dalla mancanza di informazioni chiare. Per questo è fondamentale che la Circoscrizione, come ente di prossimità, possa avere un ruolo attivo nel promuovere una corretta informazione, chiediamo quindi di essere promotori di incontri pubblici, momenti di confronto e attività informative, possibilmente insieme ad esperti o ad associazioni impegnate proprio sul tema della donazione e dei trapianti".