I sindacati del Teatro Regio: “Si apra un confronto serio sul futuro della danza nel nostro territorio”

Le organizzazioni sindacali SLC-CGIL FISTEL-CISL UILFPC e FIALS-CISAL di Torino accolgono con favore l'iniziativa "Ballo in Bianco", promossa da Roberto Bolle, che oggi, domenica 7 giugno, trasformerà piazza San Carlo in una grande sala di danza a cielo aperto. “Un evento di grande valore artistico, educativo e sociale, che riconosce il ruolo fondamentale della danza nella formazione culturale delle nuove generazioni - specificano le sigle - Tuttavia, proprio questa giornata impone una riflessione che non può essere rimandata. In Italia, su quattordici Fondazioni Lirico-Sinfoniche, soltanto quattro dispongono di un corpo di ballo stabile. Torino, città che domani celebrerà la danza davanti alle telecamere nazionali, continua a non possederne uno: da anni l'attività di balletto del Teatro Regio viene affidata a compagnie esterne, impedendo la costruzione di un progetto artistico continuativo”.

Per questo i sindacati rivolgono “un appello al sindaco di Torino, alla sovrintendenza del Teatro Regio e a tutte le istituzioni competenti: si apra finalmente un confronto serio sul futuro della danza nel nostro territorio e venga ricostituito il corpo di ballo stabile del Teatro Regio. Celebrare - sottolineano - la danza per un giorno è importante. Garantirle una casa stabile e opportunità professionali per le nuove generazioni è ancora più importante. I giovani che domani riempiranno la piazza meritano la possibilità di costruire il proprio futuro professionale senza essere costretti ad abbandonare la propria città o il proprio Paese. Se Torino vuole essere davvero una città della cultura e della danza, il momento di agire è adesso”, concludono le organizzazioni sindacali.