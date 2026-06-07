Frode telefonica da 9.500 euro, la polizia recupera il denaro e lo restituisce al proprietario

Una chiamata apparentemente “ufficiale”, numeri camuffati e la convinzione di collaborare con le forze dell’ordine. È così che si è sviluppato a Bardonecchia un caso di spoofing che ha portato un cittadino italiano a versare 9.500 euro a ignoti truffatori, prima che l’intervento della Polizia di Stato riuscisse a bloccare e recuperare l’intera somma.

L’episodio riporta al centro del dibattito il tema delle frodi informatiche e della crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate dai criminali digitali, capaci di simulare contatti ufficiali di banche e istituzioni per indurre le vittime a compiere operazioni bancarie inconsapevoli.

La truffa: numeri falsificati e finta operazione di polizia

Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata contattata telefonicamente da soggetti che, grazie alla tecnica dello spoofing, hanno mascherato il numero reale facendo comparire sul display utenze riconducibili a istituti bancari e successivamente alla Polizia di Stato.

Convinto di essere parte di un’operazione in corso, l’uomo è stato indotto a eseguire un bonifico verso un conto indicato come “sotto indagine”, per un importo di 9.500 euro. Una dinamica sempre più diffusa nelle truffe informatiche, in cui la pressione psicologica e la simulazione giocano un ruolo determinante.

Il sospetto e la corsa al commissariato

Poco dopo aver effettuato il pagamento, la vittima ha iniziato a nutrire dubbi sulla veridicità della chiamata e si è recata direttamente presso il Commissariato di Polizia di Bardonecchia. Qui gli agenti hanno immediatamente compreso la natura della truffa e sono intervenuti per impedire ulteriori operazioni.

Proprio negli stessi minuti, infatti, il cittadino ha ricevuto una seconda telefonata da parte di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine che tentava di convincerlo a effettuare un ulteriore bonifico. L’intervento degli agenti ha consentito di bloccare sul nascere il nuovo tentativo di frode.

Il blocco dei fondi e il recupero della somma

La Polizia di Stato ha attivato immediatamente le procedure per congelare il conto destinatario del denaro, richiedendo l’intervento di Poste Italiane per il blocco delle somme trasferite. L’operazione ha permesso di interrompere la movimentazione del denaro e di avviare le procedure di sequestro preventivo d’iniziativa, successivamente convalidate dall’Autorità Giudiziaria.

Dopo gli adempimenti previsti, l’intera somma verrà restituita al legittimo proprietario, evitando così un danno economico definitivo.