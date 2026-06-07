“Insieme per la sicurezza”: il quartiere Borgo Vittoria si mobilita davanti alla stazione

“Insieme per la sicurezza”, questo lo slogan della manifestazione lanciata da residenti e commercianti del quartiere Borgo Vittoria e promossa dalla consigliera di Circoscrizione 5 Carmela Ventra e da Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore, che si terrà martedì 9 giugno prossimo con partenza dalla stazione Rebaudengo Fossata.



"Abbiamo deciso di scendere in strada perché non vogliamo che degrado, spaccio e criminalità sotto casa siano qualcosa a cui abituarsi - hanno dichiarato Ventra e Rossino -, non vogliamo che i nostri figli crescano in un quartiere dove la sicurezza è solo una favola e che le donne abbiano paura a rientrare a casa la sera, non vogliamo che i negozi storici della zona continuino a chiudere come sta accadendo. Vogliamo che il quartiere torni quello di una volta, bello, sicuro, commerciale, vivo. Per questo - hanno concluso gli organizzatori- essere in tanti è la migliore risposta che possiamo dare ai problemi di questa parte di Torino dimenticata dalle istituzioni!”.