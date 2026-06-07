Scontro tra due auto sul raccordo di Falchera: 4 feriti, uno è grave

Paura nel tardo pomeriggio sul raccordo Falchera direzione tangenziale, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, uno dei quali si è ribaltato su un fianco. L’impatto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, del 118 e dell’elisoccorso, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Il ribaltamento e l’allarme

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento due veicoli sono entrati in collisione lungo il raccordo. Uno dei mezzi si è ribaltato, restando adagiato sul fianco, circostanza che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Il bilancio è di quattro feriti: tre persone sono state trasportate all’ospedale Maria Vittoria in codice giallo, mentre un ferito è stato trasferito al Cto in codice rosso.

Accertamenti in corso

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.