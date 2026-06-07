Scontro tra due auto all'incrocio, ferite una donna e una bambina

Momenti di apprensione stamattina nel quartiere Santa Rita, dove un incidente stradale ha coinvolto due vetture. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 9 tra corso Cosenza e via Eleonora D'Arborea. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite gravi, ma l'impatto ha richiesto il trasporto in ospedale per tre di loro.

Lo schianto all'incrocio

A rimanere coinvolte nel sinistro sono state una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione effettuata sul posto, ancora al vaglio della polizia locale, all'origine dell'incidente potrebbe esserci il mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei conducenti. Saranno i rilievi degli agenti a chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Tra le persone soccorse vi sono una donna e la figlia di pochi anni che viaggiavano a bordo di una delle due auto. Entrambe sono state trasportate all'ospedale Martini in codice giallo per accertamenti e controlli clinici. Ferito in modo lieve anche l'uomo che si trovava alla guida dell'altra vettura, trasferito all'ospedale Mauriziano in codice verde.