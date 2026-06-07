Il Mufant compie 10 anni, la Circoscrizione 5: “Eccellenza che ha cambiato il quartiere” [FOTO]

Un decennio di attività, crescita e radicamento nel tessuto culturale torinese. Il Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza - festeggia i suoi primi dieci anni diventando sempre più un punto di riferimento non solo per la Circoscrizione 5, ma per l’intera scena culturale nazionale ed europea.

L’anniversario diventa anche l’occasione per un bilancio politico e istituzionale sul ruolo del museo nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione del quartiere, con un riconoscimento condiviso da parte delle istituzioni locali.

Un presidio culturale riconosciuto a livello europeo

Nel messaggio celebrativo diffuso dalla Circoscrizione 5, il Mufant viene definito un’eccellenza culturale capace di attrarre visitatori, studiosi e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Un museo che, nel tempo, ha consolidato la propria identità fino a diventare uno dei principali poli europei dedicati al fantastico e alla fantascienza.

Un ruolo che, secondo l’amministrazione, ha contribuito anche alla valorizzazione del territorio, trasformando un’area della periferia (Borgo Vittoria) in un centro culturale riconosciuto e frequentato.

Tra gli elementi evidenziati anche il percorso condiviso con Gtt che ha portato all’intitolazione del capolinea della linea 52 al Mufant, considerato un segnale concreto di integrazione tra il museo e la città, utile anche in chiave turistica e di accessibilità.

Particolare rilievo viene attribuito anche ai progetti di rigenerazione degli spazi, tra cui il nuovo rooftop del museo realizzato grazie al bando europeo “You Too”, che ha permesso la restituzione alla cittadinanza di un’area destinata ad attività culturali, eventi e socialità.

Giovani e nuove prospettive

"Il Mufant è un modello di apertura e coinvolgimento delle nuove generazioni" ha sottolineato il coordinatore al Patrimonio, Antonio Cuzzilla. Un ringraziamento anche all’assessora, Carlotta Salerno, per il progetto di rigenerazione, e a Giampiero Leo insieme alla Fondazione Crt per il supporto alle iniziative culturali del territorio.