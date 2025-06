Blatte nei tombini e sulle facciate delle case: scatta la segnalazione all’Asl

Un’infestazione di blatte sta preoccupando i residenti del quadrilatero compreso tra via Eleonora D’Arborea, via San Remo, via Giacomo Dina e corso Enrico Tazzoli. A lanciare l’allarme è il consigliere della Circoscrizione 2 e coordinatore della Seconda commissione, Alessandro Nucera, che ha inviato una Pec all’Asl per sollecitare un intervento urgente di disinfestazione.



“Da un sopralluogo effettuato in data venerdì 6 giugno – ha dichiarato Nucera – ho potuto constatare personalmente una presenza massiccia di blatte ovunque: sui marciapiedi, dentro e in prossimità dei tombini, fino alle facciate esterne delle abitazioni popolari. Una situazione che sta generando forte disagio e preoccupazione tra i cittadini”.

Un problema igienico sanitario che con la stagione estiva alle porte non può far altro che peggiorare. “Per fermare l’intestazione ed evitare guai peggiori - ha concluso Nucera -, chiedo cortesemente che vengano attivati con urgenza interventi di disinfestazione mirati e risolutivi nell’area in oggetto”.