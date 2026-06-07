Corte Allegra: nasce il festival della risata che porta la stand-up comedy nel cuore verde di Cascina Falchera

Torino si prepara ad accogliere la prima edizione di Corte Allegra, il festival che il 13 e 14 giugno trasformerà Cascina Falchera in una corte aperta alla comicità, alla socialità e alla vita di quartiere.

Non un semplice appuntamento di stand-up comedy, ma un’esperienza immersiva in cui una cascina didattica diventa luogo di incontro, il bosco si fa palcoscenico e il pubblico è invitato a vivere due giornate tra spettacoli, natura e convivialità.

Con la direzione artistica di Aurora Rotondo, il festival nasce in collaborazione con The Comedy Club, Torino Comedy Lounge, El Barrio e il Comitato per lo Sviluppo della Falchera. Obiettivo? portare la comicità contemporanea fuori dai circuiti tradizionali e inserirla in uno spazio accessibile, vivo e profondamente legato al territorio.

Un festival che unisce comicità e comunità

Corte Allegra vuole essere un nuovo modo di vivere la stand-up: non solo spettacoli serali, ma un'intera giornata da trascorrere tra attività di corte, natura e momenti di aggregazione. Un format che punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate torinese, capace di mettere insieme artisti, quartiere e pubblico in un contesto informale e condiviso.

Programma

Sabato 13 giugno gli ospiti saranno Sandro Cappai, Cecilia Forastieri, Antonio Piazza, Giacomo Pietrini, Tommaso Adami e Stand Up Molesta.

Domenica 14 giugno toccherà a Fill Pill, Sandro Canori, Pippo Ricciardi, Paolo Agrati e Stand Up Molesta.

Info

Cascina Falchera Strada Cuorgnè 109 Apertura dalle 15, show dalle 18

Ticket giornaliero 15,20 euro