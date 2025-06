I colori del Torino Pride 2025 invadono le strade della città: 150 mila persone per la marcia arcobaleno

Oltre 150 mila persone per il Torino Pride 2025. La marcia arcobaleno, con il corteo dal titolo “Senza Esclusione di Corpi”, ha visto sfilare, tra gli altri, gli assessori comunali Chiara Foglietta e Jacopo Rosatelli, e la direttrice del Lovers Film Fedtivsl, Vladimir Luxuria. Partita la corso Principe Eugenio, si snoda lungo le vie del centro città fino a raggiungere piazza Vittorio dove sul palco si alterneranno le diverse voci dei partecipanti al Pride, tra cui la cantante BigMama.

“Torino dice senza esclusione di corpi, che nessuna persona deve sentirsi esclusa, qualunque sia la sua condizione, partendo ovviamente dalle persone della comunità Lgbtqia+ per arrivare tutti coloro che potrebbero subire discriminazioni in ragione della loro esistenza e che, invece, devono sentirsi accolte nella nostra società” commenta l'assessore Rosatelli.

"Quando si parla di diritti, di tutela delle persone più fragili e di lotta contro ogni forma di discriminazione, la società civile si dimostra spesso più avanti e sensibile di chi dovrebbe rappresentarla. Oggi, più che mai, la distanza tra cittadine, cittadini e le istituzioni è evidente, alimentata da un Governo incapace di riconoscere che ogni passo avanti nella conquista dei diritti è una vittoria per l’intera collettività In questo contesto, accogliamo con profonda felicità la recente sentenza della Corte Costituzionale che riconosce il diritto di due madri a essere genitori a pieno titolo dei propri figli. Una decisione che riafferma ciò per cui ci siamo battuti, sin dall’amministrazione Appendino: il principio di uguaglianza per tutte e tutti e una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei legami affettivi. Il Movimento 5 Stelle c’è e continuerà ad esserci, con determinazione, al fianco di chi ogni giorno lotta per una società migliore, più equa e davvero inclusiva. I diritti non si arretrano: si difendono e si conquistano, insieme" aggiungono Sarah Disabato, capogruppo M5S Piemonte, Alberto Unia, consigliere regionale M5S Piemonte, Valentina Sganga, Consigliera comunale M5S Città di Torino

Il Torino Pride 2025, che si svolge con il patrocinio della Città di Torino e della Città Metropolitana, dell’Accademia Albertina di Belle Arti, di Università e Politecnico di Torino, anche quest’anno ha posto particolare attenzione all’accessibilità dell’intera parata, grazie anche alla collaborazione storica con Disability Pride mentre per le persone con difficoltà motorie, in testa alla parata sarà disponibile il bus City Sightseeing di Torino con posti a sedere, oltre a un servizio navetta all’arrivo per ritornare alla zona di partenza, realizzato in collaborazione con Gtt.

Alla sfilata, aperta dallo striscione del Coordinamento Torino Pride, seguito da un’enorme bandiera palestinese portata dagli attivisti di Piazza Palestina, sono presenti 22 carri e oltre 50 realtà tra associazioni, istituzioni e privati, conta tra le adesioni, oltre a quelle degli ordini professionali, dai medici agli psicologi, dagli assistenti sociali ai tecnici sanitari di radiologia, anche per la prima volta quella dei giornalisti del Piemonte che con il Coordinamento Torino Pride sta lavorando alla definizione di una Carta deontologica arcobaleno per affermare il dovere di un’informazione rispettosa.